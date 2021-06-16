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Общество16 июня 2021 14:52

В Коми обнаружили опасную свалку с ртутными лампами

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Емве обнаружена опасная свалка в лесу. Местные наткнулись на мусорку ртутьсодержащих ламп. Отметим, что такие устройства относятся к отходам I класса опасности. К тому же, некоторые лампы оказались разбитыми.

Данным инцидентом заинтересовалась республиканская прокуратура. Проверка показала, что в Емве отсутствуют специальные места для сбора таких ламп. Ведомство обязало все управляющие компании города оборудовать урны. В общей сложности прокуратура Княжпоготского района направила в адрес УК пять исков.

По данному факту начато разбирательство.

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