В Ухте после капремонта открыли детскую больницу

Фото: пресс-служба правительства Коми

В Ухте после капитального ремонта открыли детская больница. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

В больнице в рамках социального партнерства сделали капитальный ремонт. Кроме того, там благоустроили прилегающую территорию. В медицинском учреждении построили систему обеспечения пациентов кислородом, а также склады для хранения лекарств и вакцин. Кроме того, Министерство здравоохранения Коми купило для больницы новый рентгеновский диагностический комплекс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми получит деньги на ускоренное строительство больниц

Всего на эти цели правительство России выделит регионам почти два миллиарда рублей (подробнее)