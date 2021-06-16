В одном из городов Коми был замечен медведь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 15 июня, в районе улицы Сидорова в Ухте был замечен медведь. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По обращению жителей на место выехали полицейские. Правоохранители провели патрулирование территории, однако никакого медведя не нашли. В администрации призвали людей соблюдать меры личной безопасности при нахождении вблизи лесов на окраинах. Ухтинцев призывают своевременно сообщать о случаях выхода диких животных в черту города. Для этого нужно обратиться в ЕДДС: 75-27-57, 76-00-90 или полицию: 02, 112.

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