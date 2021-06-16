В начале июля в Сыктывкаре и Выльгорте отключат воду

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В Сыктывкаре и Выльгорте отключат холодную воду. Об этом сообщает городская администрация.

Отключение планируется 7 июля в десятках домов. С неудобства жителям города и села придется свыкнуться на сутки. Домовладельцев просят заранее сделать запасы воды, а также отнестись с пониманием к будущим неудобствам. Отключение связано с проведением работ.

Для тех, кто не успел подготовить запас воды на период отключения подвоз воды будет осуществлен 7 июля по следующим адресам.

В Сыктывкаре:

1) Пересечение ул.Красных Партизан - Октябрьский пр.- с 9.00 до 21.00 ч.

2) Пересечение Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая («Универсам» - стоянка) - с 9.00 до 21.00 ч.

3) ул.Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар») (на пешеходной дорожке) с 9.00 до 21.00 ч.

4) ул.Морозова, д.173 – Площадь перед Храмом - с 9.00 до 21.00 ч.

5) ул.Свободы, 25 – («Центр занятости населения города») – с 9.00 до 21.00 ч.

6) Пересечение ул.Школьная – ул.Почтовая (перед магазином «Автолюбитель») - с 9.00 до 12.00, с 18.00 до 21.00 ч.

7) ул.З. Космодемьянской, д. 48 (площадка магазина) - с 12.00 до 18.00 ч.

8) ул.Ручейная, 35 - около водоразборной колонки – с 9.00 до 11.00 ч., с 13.00 до 15.00 ч., с 18.00 до 21.00 ч.

9) ул.Панева, 10 – с 11.00 до 12.00 ч., с 16.00 до 18.00 ч.

10) ул.65 лет Победы, 14/1 (магазин «Магнит», стоянка) - 09.00 до 21.00 ч.

В Выльгорте:

1) Центральная площадь – с 9.00 до 14.00 ч., с 16.00 до 18.00 ч.

2) ул.Советская, д.70 - с 14.00 до 16.00 ч., с 18.00 до 21.00 ч.

3) ул.Ольги Мальцевой, д. 80 – с 9.00 до 14.00 ч., с 16.00 до 18.00 ч.

4) ул.Тимирязева, д. 36 – с 14.00 до 16.00 ч., с 18.00 до 21.00 ч.

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