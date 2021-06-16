Стало известно, в каком состоянии мальчик, выпавший из окна в Коми

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Стало известно, в каком состоянии находится трехлетний мальчик, выпавший из окна в Воркуте. Об этом сообщили в Минздраве Коми.

Как сообщалось ранее, мальчик играл со своей старшей сестрой в комнате. Дети кидались игрушками, как мячом, пытались их поймать. Одна из них улетела в окно, и малыш решил посмотреть, как далеко игрушка упала. Однако он так сильно оперся о москитную сетку, что та упала, и ребенок камнем полетел вниз.

В настоящее время состояние мальчика стабильное, средней тяжести. Как передает БНК, пострадавший находится в детском травмохирургическом отделении в Воркуте.

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