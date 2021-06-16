В Коми в квартире нашли мертвого младенца

Фото: СУ СК по Коми.

В Коми случилось нечто страшное и непонятное. В одной из квартир дома по улице Домны Каликовой в селе Выльгорте Сыктывдинского района найдено тело двухмесячной девочки. Следователи организовали процессуальную проверку по факту смерти ребёнка.

Буквально вчера, 14 июня, в квартире дома в Выльгорте обнаружено тело двухмесячной девочки. Как сообщаю в СУ СК по Коми, трупик был без видимых признаков насильственной смерти.

- По предварительным данным судебно-медицинского исследования причина смерти ребенка не носит криминального характера, - уточняют в ведомстве.

Однако окончательное заключение о причине гибели младенца будет дано после проведения комплекса исследований в рамках СМЭ. Следователи установят обстоятельства произошедшего, выяснят, в том числе, надлежащим ли образом мать ребёнка исполняла свои родительские обязанности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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