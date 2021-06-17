Экс-глава ЦИК Коми Елена Шабаршина вышла на свободу условно-досрочно

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Суд освободил экс-главу Избиркома Коми Елену Шабаршину условно-досрочно.

За крупную взятку Шабаршина получила 6 лет колонии общего режима со штрафом в 1,56 млн руб и конфискацией 1,56 млн руб. суммы взятки. После апелляции приговор был смягчен: 3 года и штраф 1,56 млн руб. И вот новое послабление.

Суд учел, что осужденная отбыла более 2/3 срока, дважды поощрялась администрация колонии ее хвалит за хорошее поведение и активную общественную жизнь. Женщина отбывает наказание в Вологодской области.

Елене Шабаршиной оставалось пробыть за решеткой 9 месяцев и 14 дней, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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