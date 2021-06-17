В селе Коми обнаружили опасную ситуацию с водой

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Роспотребнадзор выявил в селе Коми потенциально опасную для жителей ситуацию с водоснабжением, точнее – с его отсутствием. Усть-Куломский районный суд потребовал устранить нарушения санитарного законодательства.

Надзорное ведомство обратилось с иском к администрации МР «Усть-Куломский»: обеспечить сельское поселение Усть-Куломского района водоснабжением в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

В ходе разбирательства по делу установлено, что имеющиеся общественные колодцы в поселке в настоящее время не могут служить как объекты для нецентрализованного водоснабжения населенного пункта. Имеющиеся две водоразборные колонки обеспечивают только минимальную часть населения, проживающую рядом.

Иной формы обеспечения нецентрализованным водоснабжением, охватывающим все население, в поселке не имеется, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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