Жителя Коми «развели» мошенники, пообещав компенсацию за лекарства

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Житель Воркуты стал очередной жертвой мошенников, работающих по проверенной и эффективной схеме. Мужчина перечислили аферистам крупную сумму денег в надежде, что ему положена компенсация за лекарственные препараты. Подробности истории сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, воркутинец получил звонок от неизвестного. На том конце провода голос сообщил, что является представителем контрольно-ревизионного управления. Он задал вопрос жертве: «Покупали ли вы в интернете какие-нибудь лекарства?», на что мужчина уверенно сообщил, что да, такое было. После этого ему рассказали, что препараты были некачественные и мужчине полагается компенсация. Правда, нужно оплатить банковские услуги за свой счет.

Воркутинец согласился и перечислил требуемую сумму через платежный терминал, однако после этого никаких начислений ему не последовало. Поняв, что попался на удочку мошенников, мужчина написал заявление в полицию. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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