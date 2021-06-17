В Коми трое мужчин напали на прохожего и избили его средь бела дня

Фото: скриншот видео

В Коми трое мужчины напали на прохожего. Видео (есть в распоряжении редакции, - прим.ред.) с инцидентом разлетелось по социальным группам в Сети.

На кадрах запечатлено, как мужчины останавливают молодого человека на улице и начинают агрессивно себя вести. Конфликт сопровождается отборным матом и обоюдными оскорблениями. Буквально в считанные минуты завязывается драка. Сначала молодой человек уверено дает отпор всем троим, однако его сил не хватает, чтобы отбиться от группы нападающих в одиночку. Под градом ударов он падает на землю и теряет сознание.

Через минут 10-15 пострадавший все же приходит в себя. Он отказывается от медицинской помощи, к тому же, по непонятным причинам решает не писать заявление в полицию. К слову, на помощь мужчине никто не пришел.

Ролик вызвал бурную реакцию жителей Коми. После долгих рассуждений они пришли к выводу, что от «гопников» спасает лишь перцовый баллончик.

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