В Коми школьников застали за взрослым занятием во дворе жилого дома

Фото: vk.com/typical_pecha

В Печоре компания подростков была замечена за совсем не детским занятием. Школьники якобы пили пиво, громко ругались матом, еще громче включали музыку и мусорили во дворе дома. Их поведение возмутило жильцов квартир и вызвало буру негодования.

- Опять в заброшенной школе компания подростков забрались в это здание, включали музыку, и орали на весь, кидали бутылки и мусор. Невозможно открыть окно, на весь двор орут маты, - пишет автор фото, который поделился своими эмоциями с подписчиками социальной группы во «ВКонтакте».

По его словам, компанию детей смогли разогнать лишь после того, как к ним подошел взрослый мужчина и попросил перестать себя так вести. Автор фото объяснил, почему решил сфографировать подростков и выложить эту историю в Сеть. По его мнению, это должно пристыдить молодежь, а также заставить их родителей взяться за воспитание своих детей.

В комментариях к посту люди разделились на два лагеря. Кто-то полностью разделяет мнение автора, но и добавляет, что подростки гуляют по заброшкам и предоставлены сами себе, потому что не организован в городе досуг для них. Кто-то защищает детей и напоминает взрослым, что многие вели себя так же, «это подростковый период», считают они.

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