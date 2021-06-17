В Воркуте избили посетителя кафе: он в больнице

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В одном из кафе в Воркуте произошла драка, в результате один человек попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные избивают мужчину на крыльце кафе. На кадрах видно, как один из нападавших скрутил и удерживал жертву. В это время второй мужчина бил его ногами по голове и лицу.

Бармен вызвал полицию. Правоохранители выяснили, что конфликт произошел между посетителями заведения. В настоящее время избитый мужчина находится в больнице. Какие именно травмы получил пострадавший, не уточняется. Как передает БНК, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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