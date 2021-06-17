Фото: пресс-служба СК Удмуртии

В Удмуртии утонула 38-летняя жительница Коми, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, жительница Коми с июня жила в Глазовском районе Удмуртии. Во вторник, 15 июня, женщина отдыхала с друзьями на реке Чепца. Компания выпивала, и в какой-то момент северянка пошла купаться на реку. При это плавать женщина не умела. Ее тело обнаружили той же ночью. В качестве предварительной причины смерти жительницы Коми в СК назвали утопление. Следователи опросили очевидцев и теперь выясняют все обстоятельства трагедии.

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