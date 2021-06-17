В МФЦ Коми вакцинированных граждан будут обслуживать вне очереди

«Мои Документы» будут обслуживать вне очереди тех, кто привился от COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми вакцинированные в мобильном пункте МФЦ жители республики будут обслуживаться в отделениях «Мои документы» вне очереди. Об этом рассказали в пресс-службе МФЦ. Так, речь идет только о тех отделениях, где организованы пункты вакцинации.

Уточняется, что в связи с ростом заражений коронавирусом в столице региона будет увеличено число мобильных пунктов вакцинации. Так, дополнительный центр развернется по улице Горького, 2/1. Записываться предварительно для получения прививки не нужно, добавили в МФЦ.

Мобильный пункт вакцинации будет работать с 21 июня с 10:00 до 12:00. Желающие не проведут больше 10 минут в процедурном кабинете – вакцинация не занимает много времени. С собой обязательно нужно взять паспорт и полис ОМС (при наличии).

- Врачи будут принимать как в порядке живой очереди, так и по записи. Выбрать удобное время можно по телефону горячей линии МФЦ: 8-800-200-82-12, - уточнили в пресс-службе.

Также сделать прививку можно на базе центра «Мои Документы» в Ухте по адресу: ул. Оплеснина, 11.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за роста заболеваемости COVID в Коми развернули дополнительные койки (подробности)