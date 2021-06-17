В Коми жительницу Урала будут судить за 20 краж с банковских счетов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Коми жительницу Челябинской области обвиняют в совершении 20 краж с банковских счетов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2019-2020 годах жительница Челябинской области реализовывала схему хищения денег. Она звонила на случайные номера, представлялась сотрудником банка и рассказывала о якобы проводимых мошенниками операциях списания средств со счета. После этого она выясняла у собеседников реквизиты и пароли.

В дальнейшем женщина под предлогом пресечения указанных действий и сохранения денежных средств выясняла у абонента уникальные реквизиты банковской карты и кодовые пароли, поступающие абоненту в смс-сообщениях. После этого злоумышленница переводила деньги на подконтрольные ей счета.

От действий женщины пострадали 14 жителей Коми, а также шестеро жителей Удмуртии. Общая сумма ущерба превысила 230 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Ухтинский городской суд.

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