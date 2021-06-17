Жителя Коми судили за то, что он украл алкоголя на 30 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Удорском районе 26-летнего жителя Междуреченска признали виновным в краже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ночь на 26 февраля мужчина выпил все спиртное, которое у него было. Молодому человеку захотелось продолжить веселье, он проник на дачу односельчанина, у которого в запасе всегда был алкоголь. Житель Коми украл сигареты и дорогостоящие спиртные напитки. Его добычей стал ром, виски и коньяк. Сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей.

Похищенный алкоголь злоумышленник несколько дней распивал вместе со своим знакомым. На суде он признал свою вину. Суд приговорил вора к 1,5 года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

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