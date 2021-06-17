Житель Коми до смерти забил своего знакомого

Житель Воркуты осужден за избиение до смерти знакомого Фото: архив "КП"

В Воркуте на больничной койке от тяжелых травм скончался местный житель. Ранее он был избит своим знакомым. Как уточнили в пресс-службе СК по Коми, трагедия случилась в июне прошлого года в пгт. Северный.

Уточняется, что между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого 50-летний пьяный воркутинец набросился на своего знакомого с кулаками. Мужчина наносил удары с особой жестокостью и силой. Пострадавший получил тяжелые травмы, с которыми экстренно был госпитализирован в больницу, где умер через три дня. Официальная причина смерти – тяжелая закрытая черепно-мозговая травма.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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