Житель Коми украл у приятеля 108 тысяч, обещая устроить его в нефтяную компанию

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В Печоре 46-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве на сумму 108 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В декабре прошло печорец вышел из тюрьмы, где сидел за мошенничество. Мужчине были нужны деньги, и он сообщил своему новому знакомому, что может помочь ему трудоустроиться в нефтедобывающую компанию на должность мастера с высокой зарплатой.

Приятель, рассчитывая на помощь, в марте-апреле 2021 года каждый день на своем авто возил печорца по его личным делам. Кроме того, мужчина взял в кредит ноутбук для фигуранта, а также снабжал лекарствами и продуктами. Таким образом мужчина украл у доверчивого знакомого 108 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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