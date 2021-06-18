В Коми объявили поиск 46-летнего мужчины из Сыктывкара

Фото: "ЛизаАлерт" Коми

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми объявил поиски 46-летнего мужчины из Сыктывкара.

Алексей Владимирович Разумов исчез 7 июня 2021 года.

Волонтеры дают его описание: карие глаза, черные волосы, короткая стрижка, рост 185 см.

Известно, что в момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, джинсы, белые туфли. Сообщать просят по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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