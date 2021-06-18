В Сыктывкаре поймали лжегазовиков из Нижнего Тагила

Фото: архив КП

Три жителя Нижнего Тагила промышляли в Коми, представляясь представителями газовых служб. В общей сложности они успели выманить почти 200 тысяч рублей. Но тут их и остановили.

Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никонова, Нибогатикова и Протасова. Они обвиняются в мошенничестве организованной группой.

По версии органов следствия, обвиняемые осуществляли поквартирные обходы домов в Сыктывкаре и под видом оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования выманили у потерпевших не менее 176 200 рублей.

Постановлением суда обвиняемые заключены под стражу на 2 месяца, до 15 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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