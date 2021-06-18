В Коми резко подешевели яйца и помидоры

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В Коми изменились цены на некоторые продукты на магазинных прилавках. Так, по сообщению Комистата, в республике значительно подешевели куриные яйца и помидоры. Цены на них упали на 11,6% и 14,9% соответственно. Также аналитики заметили, что стоимость капусты, огурцов, пшена, куриного мяса и соли снизилась.

Из неприятных новостей: в цене выросли на картофель (+8,2%), яблоки (+2,9%), творог (+0,7%), сосиски, сардельки, сливочное масло (+0,2-0,4%).

Из хозтоваров больше всего подорожал шампунь. Цена на этот продукт взлетала за неделю аж на 5,6%.

Из хороших новостей для автомобилистов статистики назвали стабильные цены на бензин и топливо. Их стоимость за последние семь дней никак не изменилась.

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