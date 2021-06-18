В Гидрометцентре России жителям Коми пообещали холодный июль

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В Коми ожидается значительное похолодание в июле. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, во многих регионах страны второй месяц лета принесет неприятные сюрпризы.

Так, Урал, Западная Сибирь и юг страны будет изнывать от жары, а Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа будут страдать от засухи. Коми и Архангельская область не смогут порадоваться знойному солнцу.

В целом же, в России температура будет держаться в июле в диапазоне 20-27 градусов тепла, на юге столбик термометра поднимется до +33.

Также по сообщению местных синоптиков, конец июня в Коми выдастся холодным. Ночью температура упадет до -1…-3 градусов.

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