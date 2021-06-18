В Коми иномарка сбила восьмилетнего велосипедиста

Фото: ГИБДД Ухты

В четверг, 17 июня, в Ухте Kia Spectra сбила восьмилетнего велосипедиста. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около 13.41. Мужчина 1985 года рождения ехал за рулем Kia со стороны проезда Строителей в сторону проспекта Ленина. Подъезжая к нерегулируемому перекрестку, напротив дома №41 по проспекту Ленина иномарка сбила велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде по линии тротуара. К счастью, госпитализация школьнику не понадобилась. Какие именно травмы получил пострадавший, не уточняется.

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