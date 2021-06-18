В июле Сыктывкаре появится новая скейт-площадка

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В июле в сыктывкарском парке Кирова появится новая скейт-площадка. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Установить площадку планируют до 20 июля. Оборудование будет аналогично предыдущему, однако будет отвечать всем стандартам безопасности. Его изготовит компания, которая за 16 лет спроектировала и изготовила 625 скейтпарков на всей территории России, СНГ и Европы. Элементы оборудования расположат так, чтобы спортсмены разных дисциплин не пересекались.

Площадки на три функциональные зоны: стрит-зона (имитация городской среды), эир-зона (амплитудные акробатические трюки) и флэт-зона. Последняя предусматривает большое количество свободного пространства и оборудование для тренировок начинающих спортсменов.

Старую скейт-площадку 4 июня пришлось демонтировать. Это было связано с тем, что оборудование не соответствовало государственным стандартам безопасности.

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