Жителя Коми заставили заплатить 2,5 миллиона за незаконную торговлю спиртным

Фото: управление ФССП по Коми

В Воркуте судебный пристав заставил индивидуального предпринимателя заплатить 2,47 миллиона рублей в качестве штрафа за два преступления. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Бизнесмен попался на незаконной продаже алкоголя и решил откупиться от полиции. Однако это закончилось для мужчины еще одним уголовным делом. В итоге за два преступления воркутинца оштрафовали на 2,47 миллиона рублей. Осужденный попытался добиться отсрочки, но суд ему отказал.

Судебный пристав предупредил должника, что если тот не заплатит штраф, ему грозит замена наказания. Сотрудник ФССП внес соответствующее представление в суд. Эта мера подействовала, и воркутинец полностью выплатил штраф.

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