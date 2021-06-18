Более 170 жителей Коми стали жертвами укусов клещей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Коми за минувшую неделю клещи покусали 173 человека. Такие данные сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, среди обратившихся за медицинской помощью – 25 детей. Всего же в Коми от укусов насекомых пострадали 427 несовершеннолетних и 2 051 взрослый.

Также уточняется, что в период с 11 по 17 июня было проведено 103 исследования. Согласно результатам анализов, 4 клеща были носителями энцефалита.

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