В Коми из-за лопнувшего колеса опрокинулась легковушка

Фото: Танечка Танюша

В пятницу, 18 июня, в Воркуте из-за лопнувшего колеса опрокинулся легковой автомобиль. Об этом социальных сетях сообщил пассажир машины.

По его словам, легковушка ехала по дороге, и в какой-то момент левое колесо лопнуло. Водитель не справился с управлением. Машина заехала на тротуар, автомобиль занесло, и он опрокинулся. Пассажир рассказал, что водитель был трезвый.

На место приезжали сотрудники МЧС. О пострадавших в результате ДТП не сообщается. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.

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