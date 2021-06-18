Некоторые жители Коми могут рассчитывать на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха дважды

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С начала года 4 774 пенсионера Коми компенсировали расходы на проезд к месту отдыха. Большинство возместили расходы после поездки, 42 - воспользовались талонами на проезд на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

В 2020 году из-за коронавируса многие неработающие пенсионеры-северяне не смогли выехать в отпуск и, соответственно, воспользоваться компенсацией стоимости проезда. Поэтому Правительством было принято следующее решение. Пенсионеры, получившие компенсацию стоимости проезда к месту отдыха в 2018 году и не воспользовавшиеся ею в 2020 году, имеют право на оплату проезда два года подряд – в 2021 году и 2022 году. Затем за следующей компенсацией они смогут обратиться в 2024 году.

Напомним, если пенсионер возмещает расходы после поездки, то по приезде он может обратиться с заявлением в клиентскую службу ПФР или МФЦ либо подать заявление через Личный кабинет на сайте ПФР. В этом случае прийти в ПФР все же придется, чтобы предоставить проездные билеты.

За получением талонов на бесплатные железнодорожные билеты пенсионеру нужно обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ не менее чем за 10 рабочих дней до приобретения билетов. В этом случае необходимо предоставить документ, подтверждающий предстоящее нахождение в санатории, профилактории, доме отдыха, на базе отдыха или в другом месте отдыха (путевка, курсовка, справка от родственников или знакомых, у которых планируется отдых). Справка составляется в свободной форме, в ней должны быть указаны ФИО пенсионера, даты и место отдыха. Заверять подпись у нотариуса не требуется.

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