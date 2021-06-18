В Коми чуть не рухнул старый башенный кран

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Усть-Вымского районе ликвидировали угрозу обрушения старого башенного крана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, на частном земельном участке в селе Айкино больше 10 лет располагался башенный кран 1976 года выпуска. Высота подъема груза составляет 21 метр. Ранее он был зарегистрирован в качестве опасного производственного объекта и использовался для строительства многоэтажки.

На момент проверки кран был в собранном состоянии. Однако обязательные мероприятия по обеспечению промышленной безопасности в отношении крана не проводились больше пяти лет. Это создавало опасность его обрушения, а также ставило под угрозу жизнь и здоровье жителей близлежащих домов.

Прокуратура Коми внесла представление об устранении нарушений закона в Печорское управление Ростехнадзора. В итоге башенный кран был демонтирован.

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