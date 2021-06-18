В Коми ИК заставили улучшить условия содержания заключенных

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В ИК-8 под Ухтой по иску спецпрокуратуры должны быть улучшены материально-бытовые условия содержания заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Надзорное ведомство провело проверку в ИК. Сотрудники прокуратуры выявили факты эксплуатации неисправного оборудования и механизмов в отряде строгих условий отбывания наказания, штрафного изолятора, одиночной камеры, а также прогулочных дворах отряда № 5 и блока штрафного изолятора.

На крышах зданий штаба, дежурной части и блока ШИЗО/ОК, отрядов, столовой, банно-прачечного комбината, школы, медицинской части не было снегозадержателей. Кроме того, в помещениях камерного типа отсутствовали подставки под баки с питьевой водой, шкафы для хранения продуктов, а также полки для туалетных принадлежностей и прочее.

Ухтинский спецпрокурор обратился в суд с иском о возложении на ФКУ ИК-8 обязанности устранить нарушения. Суд удовлетворил эти требования.

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