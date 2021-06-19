В Сыктывкаре официально открыт пляж

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В Сыктывкаре по распоряжению столичной мэрии открыт пляж в Кируле. Он будет работать 12 часов в сутки – с 8:00 до 20:00.

На пляж ограничен въезд автотранспорта, кроме спецмашин. Будут дежурить спасатели.

Погода в Коми пока неустойчивая, предупреждают синоптики. От жары к холоду и обратно. Но именно на следующей неделе, числа с 24 обещают летний пик жары на всей территории республики.

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