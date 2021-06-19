В столице Коми сбили юного велосипедиста

Фото: УГИБДД по Сыктывкару

Серьезную травму получил несовершеннолетний велосипедист при столкновении в легковым автомобилем. Авария произошла в полдень 18 июня в одном из дворов Сыктывкара.

Водитель 1994 года рождения за рулем «Киа Рио» ехал по двору дома №121 на улице Первомайская. И здесь, на проезжей части, он столкнулся с велосипедистом на Forvard.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний 2012 года рождения за рулем двухколесного автотранспорта. У него ушиб грудной клетки и ребер. Подростка пришлось отправить в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ужесточили указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса (подробности)