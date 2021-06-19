В пятницу в Коми сгорели КамАЗ и два дома

Фото: архив КП

В пятницу, 18 июня, в Усинске загорелся КамАЗ на Баяндынском месторождении. По оценке МЧС, причиной стала неисправность систем автомобиля. Машину успели потушить до приезда пожарных, но огонь успел ее повредить.

В ночь на 18 июня горел деревянный жилой дом в посёлке Ираель Сосногорского района. Обошлось бес пострадавших. Причина банальна – незатушенный окурок сигареты.

А в дневном пожаре в дачном доме в ухтинском СНТ «Сосновый Бор» виновата оказалась печь, точнее – люди, которые с ней неправильно обращались. Дом пострадал на площади 20 квадратов, но без человеческих жертв.

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