В Коми пропали два рыбака

Фото: "ЛизаАлерт" Коми

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми бьет тревогу. Пропали два жителя села Щедрино Сосногорского района Коми. Еще в среду, 16 июня, они уехали на рыбалку и без вести пропали.

Макшанцеву Николаю Георгиевичу 62 года, его спутник Никитин Александр Валентинович 45-ти лет.

Сначала к волонтерам за помощью обратились родственники старшего рыбака. Его поиски объявили еще в пятницу. Позже стало известно о том, что исчез он вместе с напарником. И сегодня появилась новая ориентировка.

Волонтеры просят сообщить, если вам что-то известно, по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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