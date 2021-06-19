Житель Коми неосторожно толкнул человека и заплатил почти 200 тысяч

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Житель Вуктыла признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Давняя ссора заставила его при встрече толкнуть потерпевшего. Он сам не ожидал таких последствий.

Мужчина упал и ударился о землю. Потом ему пришлось долго лечиться. Виновника наказали по суду в январе 2021 года. Но прокуратура потребовала вдобавок вернуть деньги на лечение. Общая стоимость фактических затрат на оказание медицинских услуг потерпевшему составила 172 728 рублей 43 копейки.

По решению суда эти деньги будут взысканы в пользу ТФОМС, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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