Судимый, пьяный, без прав и прописки гражданин катался по дорогам Коми

Фото: архив КП

Пьяный, ранее судимый, без прав и регистрации по месту жительства гражданин был задержан на дороге в Коми при вождении автомобиля.

Еще 3 декабря 2020 года житель Усть-Куломского района был подвергнут за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения штрафу в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 года 6 месяцев.

Мужчина скрылся, не являлся на судебные заседания был объявлен в розыск и 15 апреля его задержали сотрудники ОМВД России по г.о. Солнечногорск.

После этого он раскаялся, дознание производилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства.

С учетом этого обвиняемому назначено наказание 9 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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