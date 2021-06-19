Во дворе Сыктывкара при ДТП пострадала трехлетняя девочка

Фото: пресс-служба УГИБДД по Сыктывкару

Трехлетняя малышка пострадала при аварии. ДТП произошло 18 июня около 18:40 в одном из дворов Сыктывкара. Ребенка спас пристегнутый ремень.

Водитель Форд S-MAX 1987 года рождения выезжал из двора дома №56 по улице Мира. Он не уступил дорогу ВАЗ 2108 (водитель 2002 года рождения). Столкновение произошло.

Серьезную травму получила девочка 2018 года рождения, она была на заднем пассажирском сидении «Форда». У малышки черепно-мозговая травма. Пока обошлось без госпитализации, но часто в таких случаях последствия проявляются позже.

Ребенок в момент ДТП была детском автомобильном кресле, что и спасло ее, подчеркивает УГИБДД по Сыктывкару.

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