В Коми температура воздуха поднимется до +28 градусов в начале недели

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В Коми с началом рабочей недели жителей республики ждет потепление. По данным местных синоптиков, температура воздуха в некоторых районах Коми прогреется до +28 градусов. Это связано с тем, что северный циклон, принесший в регион штормовой ветер и дожди уйдет. Однако осадки все же еще будут.

- После прохождения в выходные дни по северным районам активного циклона с дождями и штормовым ветром, с началом рабочей недели погода наладится, хотя дожди еще сохранятся, - сообщили в региональном метеоцентре.

Так, 21 июня, в Коми температура воздуха днем будет +25…+28 градусов на юго-западе и востоке и +10…+12 градусов – на севере. Ночью же столбик термометра покажет около +6…+8, на севере - +1…+3 градуса.

Резко погода начнется меняться в середине недели, в четверг. За окном установиться настоящая жара – 33 градуса тепла покажет термометр.

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