Президент России 30 июня ответит в прямом эфире на вопросы граждан

Фото: kremlin.ru

В конце июня состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что прямой эфир будут транслировать все федеральные каналы, а также радиостанции. Точное время и дата прямой линии - 30 июня 12:00 по московскому времени.

Известно, что глава государства будет отвечать на вопросы граждан в свободном режиме. Если вы хотите обратиться к Владимиру Путину или задать ему свой вопрос, то можете это сделать через мобильное приложение «Москва — Путину».

Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону: 8 (800) 200-40-40.

Также для россиян доступна отправка видеовопросов. Их нужно разместить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ужесточен режим повышенной готовности (подробности)