В Коми 26-летняя девушка погибла в ДТП на трассе

Фото: ГИБДД по Коми

В Коми трагически погибла 26-летняя девушка. Жительница республики скончалась в результате жуткой аварии, произошедшей на дороге Ухта-Троицко-Печорск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми.

Известно, что ДТП было зафиксировано 18 июня на 105-м км указанной трассы. Мужчина за рулем «Hyundai Accent» не справился с управлением машины и вылетел в кювет: авто от удара опрокинулось.

Прибывшие на место сотрудники дорожной инспекции выяснили, что 31-летний мужчина был пьян, к тому же, не пристегнут. Правилами безопасности пренебрегла и его пассажирка.

Медики экстренно госпитализировали девушку, однако она умерла в карете «скорой» от полученных травм, не приходя в сознание. Водитель же получил перелом предплечья.

Уточняется, что мужчина не имел права садиться за руль – у него не было водительского удостоверения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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