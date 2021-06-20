В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

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В Коми продолжает бушевать непогода. Об этом сообщает МЧС по республике со ссылкой на региональный метеоцентр.

По прогнозам синоптиков, в четырех районах республики порывы ветра будут достигать 18 м/с. Опасные погодные условия ожидают жителей Вуктыльского, Усинского, Печорского, Интинского районов.

Уточняется, что непогода сохранится до шести вечера сегодняшнего дня. Жителей названных районов просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

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