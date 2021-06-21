В Сыктывкаре задержали двух наркоторговцев из Казахстана

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Сыктывкарский городской суд 20 июня заключил под стражу двух граждан Казахстана, задержанных по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Сабыржан А. и Нурболат К. органами предварительного следствия обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, совершенном организованной группой, в значительном размере.

Это происходило с 00 часов 01 минуты 12июня до 11 часов 10 минут 18 июня 2021 года на территории Сыктывкара. При этом их преступные действия не были доведены до конца, поскольку они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Постановлениями суда обвиняемые Сабыржан А. и Нурболат К. заключены под стражу сроком на 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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