Мэрия Сыктывкара опубликовала список дорог, которые отремонтируют в 2021 году

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В Эжве завершено благоустройство шести участков автомобильных дорог. Их благоустроили в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт выполнен силами ООО СПК «Темп-Дорстрой». Общая протяженность отремонтированных участков составила более четырех километров.

На сегодня идет приемка работ.

Так, отремонтированы участки дорог по следующим улицам:

- Школьный переулок (от пр. Бумажников до ул. Мира);

- ул. Калинина (от пр. Бумажников до Ухтинского шоссе);

- ул. Калинина (от пр. Бумажников до «КБМ» Калинина, 1);

- пр. Бумажников (от ул. Комарова до ул. Калинина);

- ул. Юности (от ул. Островского до ул. Боровая);

- улица Весенняя (от пр. Бумажников до ул. Емвальская).

Напомним, за минувшие два года по БКД в столице Коми обновили 64 улицы и участков дорог общей протяжённостью 65 километров. План на это лето – ремонт 14 участков протяжённостью свыше 14 километров. Интерактивная карта ремонта дорог в Сыктывкара по БКД доступна по ссылке.

В настоящий момент в городе идут работы по улицам Малая объездная, Горького, Пушкина и Корабельная. Уже отремонтирована улицы Интернациональная и Совесткая.

Перечень дорог для ремонта в 2021 году по БКД:

ООО «ДорИнвест»:

– ул. Пушкина (от дома № 3 до Сысольского шоссе);

– ул. Советская (от д. 4 по ул. Советская до ул. Свободы);

– Сысольское шоссе;

– ул. Лесная в п.г.т. Верхняя Максаковка.

АО «Коми дорожная компания»:

– ул. Горького;

– ул. Интернациональная (от ул. Тентюковская до ул. Орджоникидзе);

– ул. Корабельная.

ООО «Темпдорстрой» (выиграло аукцион, подписание контракта планируется в ближайшее время):

– Малая объездная

Эжвинский район:

ООО «Темпдорстрой».

– Школьный переулок (от пр.Бумажников до ул. Мира четная сторона);

– ул. Юности;

– пр.Бумажников (от ул. Комарова до ул. Менделеева) (от ул. Менделеева до СЛПК);

– ул. Весенняя;

– ул. Калинина (от пр.Бумажников до Ухтинского шоссе);

– ул. Калинина (от пр.Бумажников до КБМ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре студентов заблокировали в общежитии без еды и воды (подробности)