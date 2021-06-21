Мэрия Сыктывкара опубликовала список дорог, которые отремонтируют в 2021 году

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара
В Эжве завершено благоустройство шести участков автомобильных дорог. Их благоустроили в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт выполнен силами ООО СПК «Темп-Дорстрой». Общая протяженность отремонтированных участков составила более четырех километров.
На сегодня идет приемка работ.
Так, отремонтированы участки дорог по следующим улицам:
- Школьный переулок (от пр. Бумажников до ул. Мира);
- ул. Калинина (от пр. Бумажников до Ухтинского шоссе);
- ул. Калинина (от пр. Бумажников до «КБМ» Калинина, 1);
- пр. Бумажников (от ул. Комарова до ул. Калинина);
- ул. Юности (от ул. Островского до ул. Боровая);
- улица Весенняя (от пр. Бумажников до ул. Емвальская).
Напомним, за минувшие два года по БКД в столице Коми обновили 64 улицы и участков дорог общей протяжённостью 65 километров. План на это лето – ремонт 14 участков протяжённостью свыше 14 километров. Интерактивная карта ремонта дорог в Сыктывкара по БКД доступна по ссылке.
В настоящий момент в городе идут работы по улицам Малая объездная, Горького, Пушкина и Корабельная. Уже отремонтирована улицы Интернациональная и Совесткая.
Перечень дорог для ремонта в 2021 году по БКД:
ООО «ДорИнвест»:
– ул. Пушкина (от дома № 3 до Сысольского шоссе);
– ул. Советская (от д. 4 по ул. Советская до ул. Свободы);
– Сысольское шоссе;
– ул. Лесная в п.г.т. Верхняя Максаковка.
АО «Коми дорожная компания»:
– ул. Горького;
– ул. Интернациональная (от ул. Тентюковская до ул. Орджоникидзе);
– ул. Корабельная.
ООО «Темпдорстрой» (выиграло аукцион, подписание контракта планируется в ближайшее время):
– Малая объездная
Эжвинский район:
ООО «Темпдорстрой».
– Школьный переулок (от пр.Бумажников до ул. Мира четная сторона);
– ул. Юности;
– пр.Бумажников (от ул. Комарова до ул. Менделеева) (от ул. Менделеева до СЛПК);
– ул. Весенняя;
– ул. Калинина (от пр.Бумажников до Ухтинского шоссе);
– ул. Калинина (от пр.Бумажников до КБМ).
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