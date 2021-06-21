Аномальная жара в Коми продержится еще несколько дней

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В Коми аномальная жара сохранится, как минимум, до среды, 23 июня. Такой прогноз дал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, жара установится в Европейской части страны. В некоторых субъектах температура воздуха прогреется до +36 градусов тепла. Например, в Коми обещают, что столбик термометра поднимется до +30. Однако это касается лишь южных районов республики. На севере, западе и востоке температура воздуха будет колебаться от +15 до +20 градусов.

Также ожидается, что в южных районах республики разбушуется ветер. Его порывы будут достигать 15-17 м/с.

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