В Сыктывкаре 10-летний ребенок оказался под колесами иномарки

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре на больничной койке оказался 10-летний школьник. Мальчик попал под колеса иномарки, когда катался на велосипеде.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по городу, ребенок был сбит 43-летним водителем DATSUN ON-DO на улице Крупской. В результате столкновения мальчик получил серьезные травмы. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб локтя. Врачи приняли решение госпитализировать школьника в больницу.

По данному факту начато разбирательство.

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