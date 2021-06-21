В Коми осудят еще одного сообщника по уголовному делу «Оплати по пути»

Фигурант настоящего уголовного дела длительное время находился в розыске Фото: Архив "КП"

В Коми перед судом предстанет еще один сообщник по громкому уголовному делу «Оплати по пути». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, житель Сыктывкара в 2006-2015 годах вместе со своими сообщниками занимался осуществлением незаконных банковских операций. С использованием расчётных счетов подставных фирм и индивидуальных предпринимателей соучастники реализовывали незаконные схемы обналичивания денежных средств. К их услугам прибегали коммерсанты, заинтересованные в сокрытии средств от налогового и финансового контроля. «Черные банкиры» осуществляли инкассацию денег, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание, получая за это вознаграждение в размере от 2 до 6 процентов от обналичиваемой суммы.

Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершены финансовые операции на сумму 6,5 млрд рублей, а размер извлеченного дохода составил 347 млн рублей.

Кроме того, с использованием сети киосков и терминалов фигурант дела и другие соучастники принимали от населения наличные денежные средства в качестве оплаты за коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО «Система Город» и ООО «Единая процессинговая система «Облака». Дальше денежные средства за вычетом 6 процентов развозились курьерами заказчикам наличности в разные города, а на счета вышеуказанных фирм обратно поступали безналичные средства, которые впоследствии частично или полностью направлялись для оплаты коммунальных услуг.

Сумма легализованных денежных средств превысила 644 млн рублей.

Фигурант настоящего уголовного дела длительное время находился в розыске.

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