В Коми опрокинулась «Волга»: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 20 июня, в Воркуте опрокинулся ГАЗ-3102, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17.00. 17-летний молодой человек ехал со стороны Воркуты в сторону поселка Северный. На восьмом километре кольцевой автодороги водитель не справился с управлением, и «Волга» опрокинулась на обочине.

В результате ДТП пострадали два человека. 19-летний пассажир, сидевший впереди, получил ссадину и гематому теменной области. Кроме того, под вопросом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. 17-летняя девушка, находившаяся на заднем сиденье, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины лба и колен.

Водитель «Волги» уже дважды привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. При этом водительского удостоверения молодой человек никогда не получал. Машина эвакуирована на спецстоянку.

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