В Коми при загадочных обстоятельствах пропал 47-летний рыбак

В поселке Кажим Койгородского района пропал местный житель Фото: Архив "КП"

В Коми ведутся поиски пропавшего 47-летнего жителя поселка Кажим. Мужчина ушел из дома в подвыпившем состоянии в пятницу, 18 июня. Близким он сказал, что идет на рыбалку, однако спустя несколько часов он так и не вернулся домой. Обеспокоенные родственники сразу же забили тревогу.

К делу подключились полиция и спасатели. В минувшую субботу велись поиски на местном озере, однако никаких следов и зацепок обнаружить не удалось. Также выяснилось, что телефон мужчины в зоне действия сети, но на звонки пропавший не отвечал.

Есть версия, что пропавший ушел за пределы родного поселка. Сегодня стражи порядка и спасатели будут обрабатывать данный вариант событий, уточняет «Комиинформ».

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