Сыктывкарка украла у собственного отца 140 тысяч рублей

Фото: из архива "КП"

Жительницу Сыктывкара обвиняют в том, что она обокрала собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2019 году женщина украла у своего отцазолотую цепочку стоимостью 28 тысяч рублей и золотую подвеску в форме православного креста за 7 тысяч. Однако на этом жительница столицы Коми. Сыктывкарка взяла телефон отца и при помощи услуги «Мобильный банк», украла с его счета 105 тысяч рублей. Деньги злоумышленница потратила. Свою вину женщина признала. Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд.

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