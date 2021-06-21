Восемь выпускников школ Коми сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Коми выросло количество стобалльников ЕГЭ по русскому языку Фото: Архив "КП"

В Коми стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Среди всех сдавших экзамен, восемь учеников получили 100 баллов. Об этом сообщила министр образования республики Наталья Якимова.

- В год столетия Республики Коми особенно приятно получать такие результаты от наших выпускников, - заявила она.

Уточняется, что стобалльники являются выпускникам школ Сыктывкара и Воркуты. К слову, количество школьников, сдавших ЕГЭ на высший балл, увеличилось на пять человек по сравнению с прошлым годом.

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